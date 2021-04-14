《經濟通通訊社１４日專訊》餓了麼去年８月起訴美團（０３６９０）逼迫商戶「二選一」
，江蘇省淮安市中級人民法院就美團不正當競爭行為作出判決，美團旗下北京三快科技有限公司
將向餓了麼旗下拉扎斯信息科技公司賠償３５﹒２萬元人民幣。
該案為首次適用２０１８年１月１日起施行的《中華人民共和國反不正當競爭法》第十二條
，認定的外賣領域不正當競爭侵權案件。
今年２月，法院就美團實施的不正當競爭行為作出裁決判，認為美團損害餓了麼的合法權益
，應當承擔民事責任，支持餓了麼索賠１００萬元經濟損失。（ｊｔ）
14/04/2021 11:37
【反壟斷】美團再次因不正當競爭敗訴，賠償餓了麼逾３５萬人幣
《經濟通通訊社１４日專訊》餓了麼去年８月起訴美團（０３６９０）逼迫商戶「二選一」
，江蘇省淮安市中級人民法院就美團不正當競爭行為作出判決，美團旗下北京三快科技有限公司
將向餓了麼旗下拉扎斯信息科技公司賠償３５﹒２萬元人民幣。
該案為首次適用２０１８年１月１日起施行的《中華人民共和國反不正當競爭法》第十二條
，認定的外賣領域不正當競爭侵權案件。
今年２月，法院就美團實施的不正當競爭行為作出裁決判，認為美團損害餓了麼的合法權益
，應當承擔民事責任，支持餓了麼索賠１００萬元經濟損失。（ｊｔ）
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