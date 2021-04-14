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14/04/2021 16:41

【大國博弈】拜登非官方代表團訪台三日，外事部門官員前往接機

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統拜登派遣的非官方代表團，抵達台灣進行一連三日訪
問，期間將與台灣總統蔡英文會面。代表團由美國民主黨前參議員多德率領，成員包括兩名前副
國務卿阿米蒂奇及斯坦伯格。
　　台灣的外交部長吳釗燮及美國在台協會處長酈英傑等前往接機。多德明日（１５日）與蔡英
文總統會面，行程期間亦會與台灣安全、防務及外事部門官員見面。
　　在北京，國台辦發言人馬曉光表示，反對台、美任何形式的官方交往，要求美方恪守一個中
國原則，反對美方打台灣牌，持續向台獨勢力發出錯誤信號。（ｊｔ）

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