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14/04/2021 11:39

【大國博弈】國台辦：美在台問題上對華有承諾，不要再發錯誤信號

　　《經濟通通訊社１４日專訊》在美國國務院公布最新的對台交往準則數日後，美國前參議員
多德在美國總統拜登要求下，率領非官方代表團今日抵達台灣，展開一連三日的訪台行程，目的
是為紀念「台灣關係法」立法４２周年。在北京，國台辦今日召開例行新聞發布會。
　　國台辦發言人馬曉光就此事回應表示，美國人首先要搞清楚是非曲直。當前台海局勢複雜嚴
峻，根源和責任都在於民進黨當局。其次，我們反對任何形式的台美之間的官方交往，美方在台
灣問題上對中國是有承諾的，希望他們嚴肅、認真地履行承諾，不要再向「台獨」勢力發出錯誤
信號。

＊不承諾放棄武力，但一切措施絕非針對台灣同胞＊

　　此外，台灣的對外交往部門負責人吳釗燮日前對外媒稱，美方認為大陸對台動武的可能性很
高，如果發生戰爭，「台會戰鬥到底」，美國務院發言人隨後指責大陸對台「武力脅迫」。
　　對此，國台辦發言人馬曉光回應表示，我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的
選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。無
論是外部勢力「以台制華」，還是「台獨」勢力「以武謀獨」，注定失敗。
　　大陸軍機自去年９月起持續進入台灣西南防空識別區。隨著美中對峙情勢升高，解放軍軍機
單日出動逾１０架次、多機種的情形也愈形密集。周一（１２日）共有２５架次多型大陸軍機進
入台灣西南防空識別區活動，此創下去年台灣國防部公布大陸戰機進入台灣西南防空識別區，單
日活動架次的最高紀錄。（ｗｌ）

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