【反壟斷】蘇寧易購揚逾１％，１４條承諾涉不實施「二選一」等

《經濟通通訊社１４日專訊》市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局昨日（１３日）召開

了互聯網平台企業行政指導會。會議針對平台經濟領域存在的強迫「二選一」等突出問題，明確

要求各互聯網平台企業在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。從今日起連續三天，市場監管

總局將集中公布與會３４家互聯網平台企業《依法合規經營承諾》，今日公布的首批承諾書中，

包括蘇寧易購（深：００２０２４），該股走勢靠穩，現升１﹒５％，報６﹒９９元人民幣。

蘇寧易購撰寫的依法合規經營承諾書包含１４條承諾，包括加強集團合規管理、不實施壟斷

行為、不實施不正當競爭行為、不發布違法廣告、不非法收集和濫用個人信息等。其中提到：不

達成橫向、縱向、軸幅壟斷協議，不通過數據、算法、平台規則或者其他方式從事實質上的協調

一致行為，破壞市場公平競爭環境。無正當理由，不實施「二選一」、大數據殺熟、搭售、低於

成本銷售等濫用市場支配地位的行為。

規範企業價格行為，明碼標價，杜絕哄抬價格、違法低價傾銷、利用虛假的或者使人誤解的

價格手段誘騙消費者進行交易等不正當價格行為。對有政府定價和政府指導價的，嚴格遵守。不

發布違法廣告。在廣告發布前嚴格審查廣告內容，不發布虛假廣告、違背社會良好風尚的廣告等

違法廣告。（ｗｌ）

