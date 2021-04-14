  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/04/2021 09:37

【聚焦人幣】人幣中間價三周高，即期開市升７２點報６﹒５４１５

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５３６２，
較上個交易日升９２點子，實現兩連揚，創３月２５日以來三周新高。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７２點子，報６﹒５４１５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒５４８７。
　　瑞銀證券報告認為，２０２１年中國經常賬戶盈餘會略有減少，ＦＤＩ將保持淨流入，預計
資本流出規模將適度；中國強勁的國際收支將使人民幣匯率持堅，但若美元走勢強於預期，將　
對人民幣造成壓力，維持年末人民幣兌美元匯率在６﹒４元左右的預測。（ｊｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/04/2021
美團單日市值瀉千三億元　中央整改科網平台+憂慮主要股東轉倉行動
中國故事13/04/2021
《神州經脈》3月出口遜預期進口四年高　滬綜指收跌終失三千四
板塊分析13/04/2021
管理面積飛躍式增長　合景悠活物管股黑馬
剖析天下13/04/2021
新經濟股首季鎩羽而歸　美股第二季續現板塊輪動？
剖析天下13/04/2021
美國經濟前景迎來曙光
財經熱話13/04/2021
【放寬防疫】本港疫情受控憧憬復甦　李偉傑:收租股最受惠可部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金