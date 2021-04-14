《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５３６２，
較上個交易日升９２點子，實現兩連揚，創３月２５日以來三周新高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７２點子，報６﹒５４１５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒５４８７。
瑞銀證券報告認為，２０２１年中國經常賬戶盈餘會略有減少，ＦＤＩ將保持淨流入，預計
資本流出規模將適度；中國強勁的國際收支將使人民幣匯率持堅，但若美元走勢強於預期，將
對人民幣造成壓力，維持年末人民幣兌美元匯率在６﹒４元左右的預測。（ｊｔ）
14/04/2021 09:37
【聚焦人幣】人幣中間價三周高，即期開市升７２點報６﹒５４１５
《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５３６２，
較上個交易日升９２點子，實現兩連揚，創３月２５日以來三周新高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７２點子，報６﹒５４１５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒５４８７。
瑞銀證券報告認為，２０２１年中國經常賬戶盈餘會略有減少，ＦＤＩ將保持淨流入，預計
資本流出規模將適度；中國強勁的國際收支將使人民幣匯率持堅，但若美元走勢強於預期，將
對人民幣造成壓力，維持年末人民幣兌美元匯率在６﹒４元左右的預測。（ｊｔ）
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