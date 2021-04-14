《經濟通通訊社１４日專訊》據《杭州日報》報道，杭州出台最新樓市政策，由上周五（９
日）起，「高層次人才」購買第二套單位，資格和普通購房者一致，新政意味著單身人才不能購
買兩個單位，人才家庭落戶杭州亦須滿５年方可購買第二個單位。這是自去年４月杭州推行人才
優先搖號政策之後，當地第三次對人才購房政策進行的升級調整。
杭州樓市火熱引發當局注意，據中指院數據，去年杭州新樓樓價漲幅達到８﹒９％，表現僅
次於東莞，同年商品房成交量達到１５﹒２萬套，環比增長１２％。（ｅｙ）
14/04/2021 08:29
【加碼調控】杭州收緊樓市調控，人才買第二個單位和普通人看齊
《經濟通通訊社１４日專訊》據《杭州日報》報道，杭州出台最新樓市政策，由上周五（９
日）起，「高層次人才」購買第二套單位，資格和普通購房者一致，新政意味著單身人才不能購
買兩個單位，人才家庭落戶杭州亦須滿５年方可購買第二個單位。這是自去年４月杭州推行人才
優先搖號政策之後，當地第三次對人才購房政策進行的升級調整。
杭州樓市火熱引發當局注意，據中指院數據，去年杭州新樓樓價漲幅達到８﹒９％，表現僅
次於東莞，同年商品房成交量達到１５﹒２萬套，環比增長１２％。（ｅｙ）
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