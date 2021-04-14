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14/04/2021 08:40

【大國博弈】美國氣候特使抵滬同日，拜登派非官方代表團訪台

　　《經濟通通訊社１４日專訊》在美國國務院公布最新的對台交往準則數日後，美國前參議員
多德在美國總統拜登要求下，率領非官方代表團今日抵達台灣，展開一連三日的訪台行程，目的
是為紀念「台灣關係法」立法４２周年。消息指，多德在台期間將與蔡英文、台灣國安、外交高
層見面。
　　白宮聲明指，美國與印太區域盟友站在一起，推進共享繁榮、安全與價值，包括深化美台關
係。
　　外電引述知情人士指，台方預計會向代表團提出大陸動作不斷，期盼美方持續提升對台支持
，包括在經貿、安全領域上達成具體進展。
　　現年７６歲的多德是拜登的老友，兩人曾在參議院共事近３０載，多德於２０１１年初才離
開美國國會，轉戰荷里活出任美國電影協會主席，為電影業發展向政壇遊說，而在去年總統大選
中，他亦曾協助拜登挑選副手，反映其在拜登心中的分量。

＊白宮確認氣候問題特使訪上海＊

　　而值得留意的是，美國非官方代表團訪台的同日，正在亞洲展開訪問行程的美國總統氣候問
題特使克里，亦將訪問中國上海與南韓首爾。克里是美國總統拜登上台後首位訪問中國的高層官
員，此前報道指他將會見中國氣候特使解振華。
　　據外電報道，克里將於今晚抵達上海，周四至周五（１５至１６日）舉行會談。（ｅｙ）

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