【大國博弈】菲律賓派海軍巡邏，指大量中國民兵船仍逗留爭議海域

《經濟通通訊社１４日專訊》中菲領海爭議持續發酵，菲律賓外交部周一（１２日）召見

了中國駐菲律賓大使黃溪連，就中國船隻非法聚集牛軛礁表達極度不滿後，該國南海問題工作組

昨晚（１３日）發表聲明，指海軍於同月１１日在南海巡邏時，發現仍有２００多艘中國「民兵

船」在爭議海域內逗留，還發現了６艘中國海軍艦船及來自中國的硨磲偷獵者。

牛軛礁風波亦引起美國關注，美國國務卿布林肯此前與菲律賓外長洛欽通話時強調，《美菲

相互防衛條約》適用於南海區域。（ｅｙ）（ｚｚ）

