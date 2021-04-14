《經濟通通訊社１４日專訊》中菲領海爭議持續發酵，菲律賓外交部周一（１２日）召見
了中國駐菲律賓大使黃溪連，就中國船隻非法聚集牛軛礁表達極度不滿後，該國南海問題工作組
昨晚（１３日）發表聲明，指海軍於同月１１日在南海巡邏時，發現仍有２００多艘中國「民兵
船」在爭議海域內逗留，還發現了６艘中國海軍艦船及來自中國的硨磲偷獵者。
牛軛礁風波亦引起美國關注，美國國務卿布林肯此前與菲律賓外長洛欽通話時強調，《美菲
相互防衛條約》適用於南海區域。（ｅｙ）（ｚｚ）
14/04/2021 15:08
【大國博弈】菲律賓派海軍巡邏，指大量中國民兵船仍逗留爭議海域
《經濟通通訊社１４日專訊》中菲領海爭議持續發酵，菲律賓外交部周一（１２日）召見
了中國駐菲律賓大使黃溪連，就中國船隻非法聚集牛軛礁表達極度不滿後，該國南海問題工作組
昨晚（１３日）發表聲明，指海軍於同月１１日在南海巡邏時，發現仍有２００多艘中國「民兵
船」在爭議海域內逗留，還發現了６艘中國海軍艦船及來自中國的硨磲偷獵者。
牛軛礁風波亦引起美國關注，美國國務卿布林肯此前與菲律賓外長洛欽通話時強調，《美菲
相互防衛條約》適用於南海區域。（ｅｙ）（ｚｚ）
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