《經濟通通訊社１４日專訊》２月人行口徑外匯佔款增加規模創下２０１５年１０月以來最
大。不過，在連升兩個月後，人行今日公布，截至３月末，央行外匯佔款２１１５５３﹒２７億
元人民幣，環比減少８１﹒６２億元人民幣。（ｗｌ）
14/04/2021 16:14
【聚焦人幣】３月人行口徑外匯佔款環比跌８１﹒６億人幣止兩連升
《經濟通通訊社１４日專訊》２月人行口徑外匯佔款增加規模創下２０１５年１０月以來最
大。不過，在連升兩個月後，人行今日公布，截至３月末，央行外匯佔款２１１５５３﹒２７億
元人民幣，環比減少８１﹒６２億元人民幣。（ｗｌ）
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