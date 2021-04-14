【聚焦人幣】３月人行口徑外匯佔款環比跌８１﹒６億人幣止兩連升

《經濟通通訊社１４日專訊》２月人行口徑外匯佔款增加規模創下２０１５年１０月以來最

大。不過，在連升兩個月後，人行今日公布，截至３月末，央行外匯佔款２１１５５３﹒２７億

元人民幣，環比減少８１﹒６２億元人民幣。（ｗｌ）

