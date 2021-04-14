【ＦＯＣＵＳ】壞帳專家疑陷壞帳，華融拆彈前途未卜

【ＦＯＣＵＳ】專業處理壞帳的公司壞帳了。在「財神爺」前董事長賴小民遭執行死刑後短

短兩個多月，內地最大國字頭不良資產管理公司－－中國華融（０２７９９），壞帳黑洞正愈來

愈紙包不住火。隨著三大評級機構齊發出降級紅燈警號，加上「可能破產」的消息甚囂塵上，其

身負的約４２０億美元境內外存續債券如何拆彈，市場風險計價恐才剛開始。



＊年報難產加評級預警，債價大跌未止＊



前身可追溯至１９９９年「四大國有ＡＭＣ」之一的中國華融，向北背靠財政部大股東，向

南在離岸香港長袖善舞，過去數年在有「財神爺」之稱的賴小民「紅色金融集團」野心下急速擴

張，總負債逾１﹒５萬億元（截至去年６月），坊間測算，其境內未償債券餘額料高達４２０億

美元。

不過，「要借錢，找華融」風光背後的壞帳黑洞，隨前董事長賴小民受查、落馬、處決，以

及公司年報至今未見蹤影，愈來愈紙包不住火。而標普、穆迪、惠譽三大評級機構相繼將其列入

負面信用╱評級下調觀察名單，以及內媒踩多腳指其「可能破產」，不單觸發華融系債券價格暴

瀉，更拖累地產公司離岸美元債陪跌。

聲稱「流動性充足」的華融，能否如期兌付今年到期的７６億美元（明年規模更達百億）債

務尚未可知，但面臨大幅減值風險的離岸投資者爭相拋售。其中２０２２年５月到期、２０３０

年到期的兩隻美元債今早再創上市新低，推高票面息率至原先的近６倍；為大多數債券提供擔保

的核心子公司華融國際，信用違約掉期（ＣＤＳ）費率同一度錄紀錄新高。



＊決策層料容忍更多隱性債務風險釋放＊



處理壞帳的公司的壞帳風險如何解決？繼較早時傳出華融尋求剝離非核心資產後，最新再有

消息指，大股東財政部擬將手中的的股權劃轉給中央匯金。不過，上述兩大方法帶來的潛在盈利

提振及財務援助，都無法助解眼前債價暴跌的燃眉之急。

若聯想國務院周二（１３日）再提「對失去清償能力的地方融資平台，依法實施破產重整或

清算」，以及深圳上月全國率先試行個人破產以來已受理８名債務人申請，市場共識都指向，決

策層將容忍更多隱性債務風險釋放，允許更多債務主體違約，以減少道德風險培育更健康的債市

生態。

在華融財務狀況及解決方案揭盅之前，衡量亞洲信用風險的ＣＤＳ指標已連升７日，錄

２０１８年以來最長升浪，此場債市風暴會否如同早前Ａｒｃｈｅｇｏｓ爆倉事件般的連鎖反應

猶值關注，畢竟華融僅美元債體量就高達２２０億美元。

