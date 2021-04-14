《投資智慧－鄧聲興》「來港易」料帶動本港消費，可吼零售相關股

《投資智慧》本地疫情漸受控，政府計劃以「疫苗氣泡」為基礎，逐步放寬社交距離措施。

市場憧憬經濟復甦，港府將派發電子消費券，加上旅客訪港消費，政府表示內地居民最快下月中

起，循「來港易」訪港毋須接種疫苗，來港後亦毋須檢疫。預期自由行將帶動本港零售消費，零

售相關或收租為主要業務的股份能受惠於此計劃，投資者可考慮其中股份。



而在零售股份當中，卓悅（００６５３）全力發展「卓悅香港貓」網店，除美妝外，集團積

極引入更多生活百貨、健康產品及小家電等，以豐富集團的多元產品組合。加上不少戰略性合作

，其中與有線寬頻（０１０９７）利用各自的優勢在電子商務及廣告領域建立商業合作關係，推

廣卓悅香港貓電商平台。雙方同時共同利用集團科技大數據、移動支付等數字化工具，把業務拓

展至大灣區市場，推動行業升級，打造大循環新經濟。隨著電子商務於新冠肺炎疫情期間受歡迎

程度日漸提升，自去年初起，卓悅已從傳統的化妝品零售商升級為全球化電子商務企業。同時集

團亦協助本港商家進軍內地市場，進一步提升品牌效益。集團積極發展數碼化和擴展產品組合。

實現線上線下商業融合，把握線上銷售商機。



而在收租股當中九龍倉置業（０１９９７），集團主要在香港從事商場、寫字樓投資及酒店

經營，其中包括海港城及時代廣場等處於黃金地段的商場。集團去年核心盈利雖然按年下跌

２４％至７４﹒７７億元，因下半年的零售租務利潤跌幅較預期少。來自投資物業及酒店的核心

盈利跌２７％至６８﹒７億元，表現較預期好。公司旗下兩大商場海港城及時代廣場去年租金收

入分別跌２８％及２２％，貢獻去年租金收入的５４％，淨經營現金流亦跌３６％，但隨著疫情

情況好轉及疫苗普及，海港城人流有所改善，而時代廣場租戶銷售於去年第四季亦轉正。若能重

新通關，回復自由行人流，推動旗下設於旅遊區的商場收益，奢侈品零售市場料受益更多，對集

團股價有正面影響。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

