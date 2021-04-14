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即市新聞

14/04/2021 09:17

《拆局麒想－林嘉麒》開元酒店私有化過關，股東謹記下周一關鍵日

　　《拆局麒想》近年香港資本市場頻繁出現私有化。根據Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ的資料，
２０２０年香港上市公司的私有化交易總價值已超過２２５億美元，比去年同期增長１６０％，
是２０１７年以來的最高水準。資料顯示，此類交易的數量為５４筆，已經是最高年度記錄。市
場預料，今年香港上市公司私有化交易趨勢加速。過去香港近六成私有化交易來自房地產、工業
、消費和零售行業。
　
　　開元酒店（０１１５８）是今年首隻宣布私有化的股份，由歐翎投資聯手紅杉中國的
Ｋｕｎｐｅｎｇ　Ａｓｉａ　Ｌｉｍｉｔｅｄ提出要約，以Ｈ股每股現金１８﹒１５港元，及內
資股每股１５﹒１８０６６元人民幣提出私有化及退市建議。要約價較其Ｈ股於最後交易日
（２０２１年１月１８日）收市價溢價約２４﹒７％。要約價吸引，自然成功過關，昨日
（１３日）公司已舉行Ｈ股類別股東大會及臨時股東大會上通過有關意案，截至通告為止，Ｈ股
要約已接獲獨立Ｈ股股東所持８４﹒４０％的有效接納。如Ｈ股要約被宣布為無條件，內資股要
約將同樣於各方面成為無條件。
　
　　特別股東大會過關，作為小股東自然高興。但是，要記得記得記得，重要事情講三次，Ｈ股
要約首個截止日期非常接近，是２０２１年４月１９日（下周一），即是連同今日只有四個工作
日就截止，而接納要約的最後時間為當日下午四點，若投資者是通過證券商買賣及持有公司股份
，並且投資者意向接納Ｈ股要約，應盡早在要約限期前與相關的證券商聯絡，並提出接納要約指
示，而結果將於當日下午七時或次前公布要約結果。根據收購守則，就接納Ｈ股收購要約以現金
結算須於Ｈ股收購要約成為無條件或宣布成為無條件當日或Ｈ股提呈以供接納Ｈ股收購要約當日
（以較後者為準）之後七個營業日內進行。值得留意的是，過去多時有投資者會錯過私有化過程
的關鍵日子，再重申一次，開元酒店已舉行Ｈ股類別股東大會及臨時股東大會上通過有關意案，
而截止日期是２０２１年４月１９日，作為股東記得聯絡自己相關的證券商啊！
《宏滙資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒》
　
＊筆者並未持有上述股份

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