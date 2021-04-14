《樓市亮話－湯文亮》工商物業是枝葉，住宅才是主幹

《樓市亮話》在復活節期間，二手樓表現不俗，除了成交量是九年同期新高，樓價亦不俗，

不少住宅單位是以零議價售出，在假期後第一天，有地產商加價１２－１８％，重售１９個撻訂

單位，竟然引來３００個買家爭奪，由此可見，樓市已經俱備上升動力，還未計開關之後，由國

內湧至的購買力，有老友話我在年初時已經預測樓市會上升，問我點解可以咁準，唔通背脊敲得

響。



老友讀書時可能未讀過疱丁解牛，要了解牛的筋膜結構才可以一把小刀順勢劏牛，如果唔了

解，用把大刀都冇用，時下有很多評論員根本不了解樓市結構，見到有人移民，就立刻話有很多

移民急讓，見到工商物業空置率上升，就會講生意難做，樓價怎能不跌。其實，令樓市下跌的原

因多如牛毛，但與此同時，亦有不少因素令樓市上升，例如利息持續低迷，移民的人不會賣樓，

甚至在解封後，國內購買力湧至，但這些並不是樓市結構，如果以疱丁來解讀，這些只是令牛肉

變得好食或者唔好食的烹調方法，與牛的結構關係不大。



樓市結構就好似一棵樹，工商物業只不過是枝葉，住宅才是主幹，工商物業在過去一年多受

到社運及疫情影響，不但樓價租金下跌，空置率亦上升，對於樓市來說，一定是不健康，但好彩

工商物業只是枝葉，現在處境就好似秋天，只要疫情緩和，香港解封，即是春天來臨，枝葉再度

茂盛，工商物業又會再度蓬勃，租金樓價上升，空置率下降，所以，現時工商物業的不濟，應該

是暫時性的。



如果住宅樓宇，尤其是豪宅的租金樓價下跌，空置率上升，代表有很多人捱唔住，或者是離

開香港而要賣樓，當這個情況出現，代表樓市傷及主幹，樓市不但會下跌，亦很難在一時三刻回

復正常，好彩在過去年多，住宅物業能夠保持平穩，代表樓市雖然疲弱，但仍然沒有傷及主幹，

當疫情緩和，即是樓市春天到了，各類型物業就會掉頭回升，所以，要預測樓市，就一定要了解

樓市結構。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

