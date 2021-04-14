《豪匯有期－陳健豪》美匯指數調整完成再次反撲

《豪匯有期》第一季市場對美國通脹上升的擔憂及大規模經濟刺激方案的憧憬下，帶動美國

１０年期債息在２月份大幅抽升，連帶美匯指數亦未有跌穿低位８９﹒２，只跌至８９﹒６後大

幅抽升至９３﹒５。不過市場似乎質疑美國總統拜登的加稅及基建方案的最終規模可能需要向下

調整，上周美債息顯著回落，令美元創下２０２１年最差單周表現、創下自３月２２日以來逾三

星期新低。我上周已指債息炒作氣氛已過，市場目前仍憧憬通脹上升，從上周五（９日）的美國

３月份生產者物價指數ＰＰＩ到執筆時的３月份消費物價指數ＣＰＩ都反映美國通脹壓力明顯上

升。其中ＣＰＩ受油價上升帶動較去年增長２﹒６％，創２０１２年來的最大升幅，即使是扣除

食物及能源的核心通脹亦按年上升１﹒６％、按月則大升０﹒６％成為自過去８年半以來最大升

幅。不過美國股市繼續向上，美元則持續向下，債息亦持續回落至１﹒６％邊緣，已可以證明此

點。



進入第二季，相信市場重新以疫情及疫苗為主題的機會不容抹煞。今年是炒作疫情後復甦的

一年，但疫情反覆、例如美國接種人數速度雖高，但疫情似乎已到一個樽頸位，新增確診數字未

有再度回落反而重新上升至每日約７萬至８萬宗左右，對國家解除封鎖的時間表或會延遲。事實

上，除歐洲多國外，日本東京、京都和沖繩的疫情同樣持續而需要封關，其中東京持續到５月

１１日，京都和沖繩持續到５月５日；加拿大方面，單是安大略省為例，單日新增超過４４００

宗確診，都反映環球疫情仍未到樂觀時，下半年才逐步解封比較合理。疫苗接種方面人數雖多，

但由於當時急於推出疫苗而未有足夠臨床數據，我早在年初已指疫苗能否有效應對變種病毒以及

出現何種副作用，將成為今年復甦時間表的關鍵。阿斯利康疫苗已被證實在罕有情況下會引起血

栓，而美國強生疫苗，也發現引發血栓病例，歐洲部分地區有超過八成的民眾拒絕接種疫苗，主

要是由於疫苗事故所帶來的影響，這勢必成為第二季市場仍然比較審慎的理由。



技術上，美匯指數雖然跌至三星期低位，但在９１﹒３－９１﹒６水平，相信美元跌勢將喘

定，一旦重上９２﹒０水平將再次發力挑戰９２﹒５－９２﹒８阻力區，甚至仍將嘗試測試一下

９３﹒５今年高位機會不容抹煞。雖然我預期這次反彈若未有再創新高，策略上這次美元再次反

彈，或有機會為為今年再次吸納外幣的良機。《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

