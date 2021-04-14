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即市新聞

14/04/2021 18:11

《缸邊嫺談－黃惠嫺》澳門防疫措施放寬，博彩收入重拾增長動力

　　《缸邊嫺談》清明節及復活節長假已過，筆者突然意識到疫情發生至今，已有超過一年未有
外出旅遊。長假期間有在內地工作的朋友傳來在澳門旅遊，享受美食及酒店的照片，令筆者十分
羨慕，雖然十分掛念外遊的樂趣，但仍要堅守防疫的要求。
　
　　其實，澳門政府早於今年２月２３日零時起已放寬入境政策，所有持有有效核酸檢測陰性證
明的內地人士，入境澳門無需接受隔離；其後更進一步宣布，自３月３日零時起，取消進入娛樂
場需要出示核酸陰性檢測結果的要求，但娛樂場仍須持續嚴格執行其他防疫措施。自澳門放寬內
地人士入境及進入娛樂場所的規定以來，一眾濠賭股向上。
　
　　從數據看，經歷了超過一年的封關後，澳門的入境人數及博彩收入的按月增長終於在今年２
月由負轉正，明顯是放寬入境規定後的正面成果。在入境人數及博彩收入方面，根據澳門統計暨
普查局及澳門博彩監察協調局公布的數據顯示，今年２月份入境人數對比起去年受疫情直接影響
時期增長１﹒７３倍至４２﹒７萬人次，而佔整體入境人數８９﹒１％的中國內地旅客入境同比
增長４﹒２６倍至３８﹒１萬人次；今年２月及３月份的博彩收入同比分別增長１﹒３６倍至
７３﹒１２億元（澳門元．下同）及５８％至８３﹒０６億元，連續兩個月錄得正增長，３月更
錄得自２０２０年１月新冠肺炎疫情爆發以來最高的月度博彩收入總額。
　
　　澳門３月份的博彩收入不單錄得按年增長，亦錄得１３﹒６％的按月增長；４月初為澳門放
寬對入境規定後首個連續３日假期，根據澳門統計暨普查局及澳門旅遊局的資料顯示，今年４月
２日至６日的復活節假期，訪澳旅客數量為９９５６８人次，日均訪澳人次為１９９１４，較
２０２０年１０月黃金周假期上升５３﹒８％；酒店入住率為５３﹒１％，較去年１０月黃金周
高４﹒５％。從數據中可見，澳門的入境人數及博彩收入均已逐步從谷底中走出來，相信隨著境
內外疫情緩和，未來澳門旅遊業及娛樂業的復甦步伐有望進一步加快。
　
　　自疫情發生至今，６家持有博彩牌照並於香港上市的博彩企業於２０２０年度均錄得收入減
少及虧損。新冠肺炎疫苗於去年１１月陸續面世，隨後多個國家及地區開始接種計劃，隨著疫苗
接種率上升，防疫措施有望進一步放寬。而接下來內地將迎來多個假期，包括５月的勞動節及６
月的端午節分別會有３日假期，其後７至８月又進入每年一度的學生暑假，９月的中秋節將有４
日長假，１０月則迎來７日國慶黃金周假期，假若澳門全面放寬入境限制，相信在疫情受控下，
人們外出消費信心回復，對消費旅行需求強烈，預期博彩業的中場業務將會率先回復，其中博彩
及休閒娛樂成分較高的企業之收入有望較快重拾增長。《工銀亞洲證券業務部分析員　黃惠嫺》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與濠賭股板塊相關的股份

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