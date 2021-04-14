【新冠肺炎】何栢良倡煞停菲印抵港航班

《經濟通通訊社１４日專訊》本港昨日新增１３宗新冠肺炎確診個案，１０宗屬輸入個案，

涉及從印度、菲律賓等地抵港人士，當中８宗屬Ｎ５０１Ｙ變種病毒。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，本港本月疫情大致平穩，惟輸入個

案增多，認為疫情反彈的菲律賓和印度完全符合禁飛標準，如不煞停航班，擔心變種病毒隨時入

侵本港社區。（ｃｌ）

