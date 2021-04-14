【香港政情】全民國家安全教育日明天舉行，駱惠寧林鄭月娥等主禮

《經濟通通訊社１４日專訊》「全民國家安全教育日２０２１」開幕典禮明天（１５日）上

午９時半在會展大會堂舉行。特區維護國家安全委員會表示，今年主題為「國家安全．護我家園

完善選舉制度，落實愛國者治港」，旨在提高全港市民國家安全意識，營造維護國安的濃厚

氛圍，以及增強防範和抵禦安全風險能力等。

開幕典禮主禮嘉賓包括行政長官林鄭月娥、全國政協副主席董建華、中聯辦主任駱惠寧、駐

港國安公署署長鄭雁雄、外交部駐港特派員公署署理特派員楊義瑞，以及解放軍駐港部隊司令員

陳道祥少將。（ｃｌ）

