【攜程上市】攜程集團（９９６１）香港公開發售每股定價２６８元

《經濟通通訊社１４日專訊》攜程集團（０９９６１）公布，國際發售及香港公開發售最終

發售價均釐定為每股２６８元。

該集團指，全球發售所得款項總額預期約８４﹒７８億元，已向國際承銷商授出超額配股權

。該集團指，計劃將全球發售所得款項淨額用於拓展一站式旅行服務及改善用戶體驗；對技術進

行投資以鞏固在產品及服務領域的領先市場地位，並提高經營效率，以及一般公司用途。

該集團指，發售價已計及於周一（１２日）在納斯達克所報每股美國存託股份收市價，預期

將於本月１９日在港交所主板開始交易。（ｗｈ）

