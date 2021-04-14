【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒８億人幣，買美團騰訊沽中移動思摩爾

《經濟通通訊社１４日專訊》恆指高開１０４點，報２８５５７，開市後升幅擴大，重上

１０天線（現處２８５９０點）及２０天線（現處２８６５６點），最多升４２３點，高見

２８８７７，但內地出口數據差過預期，加上十年美債在亞洲時段曾重上１﹒７厘，同時市監局

等稱全面整改兼建立平台經濟新秩序，拖累港股午後倒跌１點，低見２８４５２，隨後止跌回升

，但受制十天線收市。最終恆指收報２８４９７，升４３點或０﹒１６％。

按額度計算，北水全日淨流入２３﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團

（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是中

國移動（００９４１）、思摩爾國際（０６９６９）、微盟集團（０２０１３）。

主板成交１４２８﹒３６億元減少１１﹒１％。其中港股通成交２４９﹒４億元，佔總成交

１７﹒５％。



＊北水轉買「外賣」，美團獲逾４億元淨流入＊



市監局等要求限期前全面整改問題，建立平台經濟新秩序，美團跌７﹒４４％報２７６元，

為跌幅最大恆指、國指及科指成份股；北水淨買入４﹒１億元。

騰訊控股跌０﹒９％報６０８元，北水淨買入３﹒８億元。

建行升１﹒７％報６﹒５７元，北水淨買入１﹒７億元。

中移動跌０﹒３％報５０元，北水淨賣出３﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

美團 （０３６９０） ４﹒１３

騰訊控股 （００７００） ３﹒７８

建設銀行 （００９３９） １﹒７１

中國銀行 （０３９８８） １﹒６３

小米集團 （０１８１０） １﹒２４



淨沽出最多港股：

中國移動 （００９４１） －３﹒４６

思摩爾國際 （０６９６９） －１﹒５９

微盟集團 （０２０１３） －１﹒５３

藥明生物 （０２２６９） －１﹒０７

華虹半導體 （０１３４７） －０﹒６８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

