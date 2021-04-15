《缸邊隨筆－石鏡泉》忘記通脹？

《缸邊隨筆》疫情受控，經濟口水佬一般估通脹會重臨，話是經濟口水佬，無歧視之意，而

是通脹與否是由政治決定，不一定由經濟決定。



上周日（１１日），美儲局長鮑威爾在《６０ Ｍｉｎｕｔｅｓ》的訪問中謂可待見通脹出

現時再加息，原句是：「Ｗｅ ｃａｎ ｗａｉｔ ｔｏ ｓｅｅ ａｃｔｕａｌ

ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｂｅｆｏｒｅ ｗｅ ｒａｉｓｅ ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｒａｔｅ」。周

二（前日）美國公布其通脹數據，扣除食物和能源價，核心通脹按月漲０﹒２％，按年漲

２﹒４％，高於美儲局一直以來所稱的２％門檻。但美儲局會為這２﹒４％出手嗎？不會，因為

鮑威爾已早早通知大家，美儲局會搬龍門。



今年３月美國ＣＰＩ按月計增長率是自２００９年６月以來最大增幅，是自２０１８年８月

以來最大年增幅，但美儲局是會視而不見，他們用的字是：Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎａｒｙ，通脹

穿腸過，不會有所留。



歐洲的通脹率亦見急升，也升穿２％，非日用品的房價，教育費升幅更速，是日用品ＣＰＩ

升幅的２至２﹒５倍。事實上，物價會持續上升是可以預期的，原料價在２月以年計是升了

４６﹒６％，非鐵金屬升了１１％，能源升了３﹒７％，電費增了６﹒８％。



＊２０２１年是加息年＊



美國３月ＣＰＩ各項的增幅，基本反映了歐美的ＣＰＩ狀況，當中有不少項的增幅都是在

２﹒５％以至２０％以上！怎叫無通脹？



中國通脹又如何？港的豬肉價貴，但國內的豬價，在首季度累計降幅超３０％，據卓創資訊

，一季度生豬出欄均價為３０﹒９６元（人民幣．下同）╱公斤，同比下降１７％，但季度內高

低價相差逾１２元，季度內累計降幅３３﹒１９％，這主要是供應增、需求低，這真值得留意，

中國人吃豬少了？並不真是，只是供應增加太多，一時吃不了這麼多而已！



為控非洲豬瘟，國內於４月１日開始執行生豬禁運政策，豬戶便只好在３月底前大量出欄，

再加上周期影響，大量的淘汰母豬流入屠宰場，益使豬價下跌加速。



隨著生豬存欄減低，估計到４、５月，豬價會見底反彈。另外從飼料價來看，玉米、豆粕價

格近期雖有回落，但仍較以前都有所上升。



據農業農村部調查，非洲豬瘟前生豬養殖成本約為每公斤１２﹒５元，今時每公斤養殖成本

較疫前增加４﹒５元，增幅為３６﹒０％，防控非洲豬瘟的成本均增１０３元，糞污處理成本增

５０元，人工及其他成本上升，使到豬價再大幅下跌不易，反之在５、６月之後，豬價會有所回

升。



因此，投資者真能忘記通脹？



美１０年債息升穿２％，將是可預見的；歐洲、中國的通脹亦不容樂觀。２０２１年是加息

年，應是不中也不遠矣！







＊瑞聲首季績佳 上升空間較多＊



瑞聲科技（０２０１８）主要從事生產及出售動圈器件（包括微型揚聲器模組、揚聲器等）

，近期則在手機鏡頭和攝像頭模組領域擴張。



瑞聲周一發盈喜，首季盈利多賺約１０倍至逾５億元，主因是今年首季較去年同期有「更正

常的市場需求」，而２０２０年，瑞聲全年盈利只約１５億元，即是今年單第一季盈利已逾去年

的三分之一；北水當天遂以１﹒６億元淨買入。



瑞聲昨續升勢，收報４６﹒７元，升５﹒５３７％，是板塊中升幅最大的一隻，負債比率也

較低，預期周息率１﹒１３９％。



＊券商目標價５５至５８元＊



高盛也將瑞聲目標價大幅上調至５８元，與建行的目標價相同，而海通及招商證券目標價則

分別為５７元及５５元。



值得留意的是，２０１９年８月至２０２０年１月，瑞聲股價曾一度由３２﹒３５元大升至

７２﹒８元，其後反覆回落，上月底亦曾低見３７﹒８元。



看月線圖，瑞聲在低位整固已久，正橫行，而首季業績向好，對比同板塊的舜宇光學科技

（０２３８２），瑞聲可追的空間不小，但股價卻僅為舜宇股價約２６﹒３％，故筆者認為，舜

宇還是讓位予瑞聲為好，目標上望４７﹒５元，支持４４﹒０元，止蝕４３﹒５元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

