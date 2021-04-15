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即市新聞

15/04/2021 12:46

【快手重創】快手已穿底料短線續挫，麥嘉嘉：不嚴守止蝕無辦法

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地２３間互聯網平台企業簽署《依法合規經營承諾》，承諾
不與其他經營者達成壟斷協議，保障消費者權益，涉及多間本港上市的科技巨企。加上傳快手（
０１０２４）主要對手字節跳動啟動來港上市，快手應聲向下，半日最低見過２３５元急挫近一
成，創上市新低，市值跌破萬億。有分析認為，市場未完全消化相關消息，投資者切勿急於撈底


＊第二批１１家網企承諾依法合規經營＊

　　國家市場監督管理總局今日公布第二批１１家互聯網平台企業向社會公開依法合規經營承諾
書，包括滴滴、快手、嗶哩嗶哩（０９６２６）、騰訊（００７００）、每日優鮮、國美在線、
阿里（０９９８８）旗下盒馬鮮生、攜程（０９９６１）、蘑菇街、網易嚴選、雲集等１１家企
業。
　　市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局１３日召開互聯網平台企業行政指導會。會議針對
平台經濟領域存在的強迫實施「二選一」等突出問題，明確要求各互聯網平台企業在一個月內全
面自檢自查，逐項徹底整改。
　　市監總局昨日（１４日）已公布首批１２家互聯網平台企業向社會公開《依法合規經營承諾
》，包括京東（０９６１８）、百度（０９８８８）、美團（０３６９０）、字節跳動、拼多多
、奇虎３６０、唯品會等。

＊黃德几：字節跳動赴港或令快手股價再受壓＊

　　另一方面，《中國證券報》網站上日引述消息人士透露，字節跳動已向港交所（００３８８
）提交承銷商聘用函，《財新網》更指其將於本季遞交上市申請，惟字節跳動拒就報道置評。字
節跳動估值曾傳出高達４０００億美元（約３﹒１２萬億港元）。
　　金利豐研究部執行董事黃德几對《經濟通通訊社》表示，中國政府一定會繼續加大對平台企
業的監管，騰訊、美團將明顯受壓，但相信阿里巴巴的風險已大幅消除。他預期相關企業的短線
股價將繼續向下，快手估值本身已過高，即使字節跳動赴港上市，其影子股亦難以炒起，甚至自
身股價受壓。
　　萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，認同相關股份股價繼續受壓，投資
者宜等待負面消息盡出，現時切勿溝貨。至於高位購入快手的投資者該當何辦，她稱投資者無嚴
守止蝕，實在無辦法。（ｎｓ）

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