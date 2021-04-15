《專家之言－李偉傑》港股突破向上條件：經濟續復甦，幣策未轉向

《專家之言》踏入第二季，市場關注重點繼續放在疫苗以及中美角力上。美國疫苗接種進一

步加快，市場憧憬今年美國經濟有望得到持續復甦，同時間亦帶來降低貨幣寬鬆政策的預期，環

球市場在籠罩著「收水」陰霾下，暫時繼續呈現上落整固格局，港股亦在新舊經濟股資金換馬輪

動下，呈現窄幅上落。與此同時，內地市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局早前召開互聯網

平台企業行政指導會議，會議肯定了平台經濟的積極作用，分析存在的突出問題，明確提出互聯

網平台企業要知敬畏守規矩，要求各平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，並向

社會公開《依法合規經營承諾》，接受社會監督。有３４家互聯網平台要求全面自查整改，在政

策風險困擾板塊下，相關科技股份動力勢將減弱，當然假若在整改過後，亦有望在不明朗消息消

除而帶動反彈，投資者對大型科技企業現時唯有等待時機再做部署。



＊港股短線２８０００至２９３００波動＊



相反，本地傳統股份近期逐步向上，除了疫情新增個案維持偏低水平外，政府有意計劃兩周

後開啟疫苗獎賞計劃，餐飲及表列處所在特定條件下，將逐步放寬營業限制，未來一星期政策局

及政府部門將約見業界，敲定在「疫苗氣泡」下放寬營業限制的執行細節。雖然氣泡計劃未來在

疫情變化下亦存在不確定性，但至少為一種本地收租股、餐飲股及零售股帶來曙光。不過，餐飲

股和零售股的市值及成交量普遍較細，暫時未能成為基金主要追貨對象，反而收租股與及有穩定

租金收入的地產股相信可成為資金吸納目標。

在新舊經濟股份輪動下，港股短線將在２８０００點至２９３００點水平波動，未來走勢還

看市場對「收水」憂慮加大，還是憧憬復甦概念支持，要突破近期高位條件在於經濟復甦持續，

且貨幣政策未見轉向，才有動力再度向上。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

