《經濟通通訊社１５日專訊》伊朗總統魯哈尼最新在伊朗國營電視台上表示，伊朗絕對可以
將濃縮鈾純度提高至９０％，即本周宣布的６０％以上，但他強調這不是伊朗方面的意圖，重申
該國不追求核武。（ａｌ）
15/04/2021 16:09
【美伊衝突】伊朗總統魯哈尼：絕對可將濃縮鈾純度提高至９０％
《經濟通通訊社１５日專訊》伊朗總統魯哈尼最新在伊朗國營電視台上表示，伊朗絕對可以
將濃縮鈾純度提高至９０％，即本周宣布的６０％以上，但他強調這不是伊朗方面的意圖，重申
該國不追求核武。（ａｌ）
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