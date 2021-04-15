【大國博弈】傳日府將監控及評估騰訊投資樂天的國家安全風險

《經濟通通訊社１５日專訊》據日經新聞引述知情人士報道，日本官員向美國官員表示，將

監控樂天集團，以評估騰訊（００７００）投資該公司的國家安全影響及風險，因為預期美方可

能質疑騰訊對樂天的投資。

據報日本首相菅義偉在訪問美國前開會討論此事，而日本官員自上月中以來已向美國解釋樂

天得到騰訊投資的情況。（ａｌ）

