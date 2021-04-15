《經濟通通訊社１５日專訊》據日經新聞引述知情人士報道，日本官員向美國官員表示，將
監控樂天集團，以評估騰訊（００７００）投資該公司的國家安全影響及風險，因為預期美方可
能質疑騰訊對樂天的投資。
據報日本首相菅義偉在訪問美國前開會討論此事，而日本官員自上月中以來已向美國解釋樂
天得到騰訊投資的情況。（ａｌ）
15/04/2021 08:37
【大國博弈】傳日府將監控及評估騰訊投資樂天的國家安全風險
《經濟通通訊社１５日專訊》據日經新聞引述知情人士報道，日本官員向美國官員表示，將
監控樂天集團，以評估騰訊（００７００）投資該公司的國家安全影響及風險，因為預期美方可
能質疑騰訊對樂天的投資。
據報日本首相菅義偉在訪問美國前開會討論此事，而日本官員自上月中以來已向美國解釋樂
天得到騰訊投資的情況。（ａｌ）
|市場動向15/04/2021
未懼殘疾纏身 活出復康新生命
|中國故事14/04/2021
《神州經脈》互聯網平台承諾合規經營 滬指止三連跌惟成交半年低
|財經熱話14/04/2021
ATMXJ全面反彈 科指升逾2% 恒指漲約四百點企28900收復十天廿天線
|香港政情14/04/2021
【選舉改革】立法會首讀修改選舉制度條例草案 冀下月底前通過
|FOCUS14/04/2021
【FOCUS】壞帳專家疑陷壞帳 華融拆彈前途未卜
|生財有道14/04/2021
【理財專題】出糧戶口「自製」回贈？ 一文看清邊間銀行最優惠！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰