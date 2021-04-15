《經濟通通訊社１５日專訊》美國國會參議院共和黨高層周三（１４日）致信財長耶倫，表
達惡意外國勢力或逃避美國外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）審查的擔憂。
共和黨參議員圖米、葛雷斯利和柯瑞柏在信中表示，仍然對中國等外國政府可能採取行動，
逃避外國投資委員會審查，試圖破壞美國在領先技術上的優勢感到擔憂。（ａｌ）
15/04/2021 08:41
【大國博弈】共和黨致信財長耶倫，警告中國或逃避外資委員會審查
《經濟通通訊社１５日專訊》美國國會參議院共和黨高層周三（１４日）致信財長耶倫，表
達惡意外國勢力或逃避美國外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）審查的擔憂。
共和黨參議員圖米、葛雷斯利和柯瑞柏在信中表示，仍然對中國等外國政府可能採取行動，
逃避外國投資委員會審查，試圖破壞美國在領先技術上的優勢感到擔憂。（ａｌ）
|市場動向15/04/2021
未懼殘疾纏身 活出復康新生命
|中國故事14/04/2021
《神州經脈》互聯網平台承諾合規經營 滬指止三連跌惟成交半年低
|財經熱話14/04/2021
ATMXJ全面反彈 科指升逾2% 恒指漲約四百點企28900收復十天廿天線
|香港政情14/04/2021
【選舉改革】立法會首讀修改選舉制度條例草案 冀下月底前通過
|FOCUS14/04/2021
【FOCUS】壞帳專家疑陷壞帳 華融拆彈前途未卜
|生財有道14/04/2021
【理財專題】出糧戶口「自製」回贈？ 一文看清邊間銀行最優惠！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰