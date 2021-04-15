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15/04/2021 08:41

【大國博弈】共和黨致信財長耶倫，警告中國或逃避外資委員會審查

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國國會參議院共和黨高層周三（１４日）致信財長耶倫，表
達惡意外國勢力或逃避美國外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）審查的擔憂。
　　共和黨參議員圖米、葛雷斯利和柯瑞柏在信中表示，仍然對中國等外國政府可能採取行動，
逃避外國投資委員會審查，試圖破壞美國在領先技術上的優勢感到擔憂。（ａｌ）

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