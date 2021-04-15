【全球放水】韓國央行維持基準利率在０﹒５％不變，符合市場預期

《經濟通通訊社１５日專訊》韓國央行貨幣政策委員會今日宣布，決定維持基準利率在歷史

低位０﹒５％不變，符合市場預期。央行在關注物價壓力上升之際，亦擔心國內病例增加可能破

壞經濟復甦，央行總裁李柱烈即將召開新聞發布會。（ａｌ）

