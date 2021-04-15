【新冠肺炎】歐盟下周發強生疫苗建議，丹麥永久停用阿斯利康疫苗

《經濟通通訊社１５日專訊》歐洲藥品管理局（ＥＭＡ）周三（１４日）通過電郵發表聲明

指，正加快針對強生新冠肺炎疫苗相關血栓事件報告的審查，預計下周將發布針對該疫苗的建議

，強調目前仍認為接種該疫苗的好處大於副作用風險。

局方又透露強生正與各國當局聯繫，建議在安全委員會發布快速建議及採取監管措施前，先

將已經收到的疫苗存放起來。

美國疾病控制與預防中心（ＣＤＣ）的諮詢委員會結束強生疫苗的評估會議，但未進行投票

，並希望收集更多有關罕見血栓不良反應的數據。

疾控中心的免疫實踐諮詢委員會（ＡＣＩＰ）在長達數小時的緊急會議中，在仔細研究血栓

不良反應相關證據後表示，仍然缺乏足夠證據來就如何應對罕見血栓作出建議。

而據科學信息和分析公司Ａｉｒｆｉｎｉｔｙ最新預測，暫停接種強生疫苗可能會將為歐盟

大多數人接種疫苗的努力推遲逾兩個月，並直到１２月才能完成。

最新預測具體指出，如果歐盟無限期停用強生疫苗，今年１２月８日歐盟才會達到為７５％

人口接種疫苗，並實現群體免疫基礎，比早前預計的９月底多出逾兩個月時間。

另外如果美國停用強生疫苗，為７５％人口接種疫苗，實現群體免疫基礎的時間將由７月

２２日推遲到９月１７日。



＊丹麥永久停用阿斯利康疫苗＊



丹麥衛生局長布勞斯特倫周三則發表聲明指，丹麥將完全停止使用阿斯利康新冠肺炎疫苗，

主要因為目前已發現其疫苗與罕見血栓病例可能有關聯，成為全球首國停用阿斯利康疫苗，不過

此舉可能令疫苗接種工作推遲數周。

歐洲藥品管理局上周表明，已經發現該疫苗與非常罕見的血栓病例之間可能存在聯繫，但表

示接種該疫苗的好處大於副作用風險。（ａｌ）

