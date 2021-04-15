【全球放水】鮑威爾：明年底前極不可能加息，先縮減量化寬鬆規模

《經濟通通訊社１５日專訊》聯儲局主席鮑威爾周三（１４日）向華盛頓經濟學會發表講話

時表明，預計明年底前通脹未能持續達到２％目標，勞工市場亦未完全復甦，故不太可能加息。

鮑威爾又暗示儲局將在加息前先縮減量化寬鬆規模，明確表明未來調整貨幣政策的順序，但

這些調整可能要等到幾個月後，甚至幾年後才會開始。

他強調儲局未對上述順序進行投票，但這是新政策指引的思路，不過他排除在某個時間點通

過主動拋售證券，縮減資產負債表規模的可能性。

他重申委員會大多數成員預計２０２４年前不會加息，但這不代表整個委員會的預測，實際

上亦只是儲局的評估，而目前市場過於關注儲局的經濟預測，實際上儲局更關注實際結果。他又

重申早前的觀點，即美國正進入一個經濟增長加快、就業機會增多的時期，不過主要風險是感染

人數可能因為變種毒株而再次激增。



＊聯儲局副主席：如果通脹預期持續上升，將需要調整政策＊



聯儲局副主席克拉里達周三則在影子公開市場委員會主持的線上活動上表示，如果通脹預期

持續上升，將需要調整政策，強調實施任何貨幣政策都永遠不會消除所有通脹波動性，因為通脹

身身總是波動的，不過儲局已將標準定在長期通脹預期達２％之上。

他又支持鮑威爾的觀點，即在加息前先縮減量化寬鬆規模，重申對今年美國經濟增長具有非

常強勁的前景預測，並可能是近三十五年來最快，強調儲局不會據預測採取行動，而是基於就業

市場指標和通脹數據的結果。他亦直言一直在尋找改善與市場溝通的方法，但現在儲局對資產購

買政策的溝通感到滿意。（ａｌ）

