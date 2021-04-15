《經濟通通訊社１５日專訊》伊朗外長扎裡夫周三（１４日）再次警告美國，重啟２０１５
年核協議的時間無多，美方除了重返多方協議，解除制裁外別無選擇。他又指上周針對納坦茲濃
縮鈾核設施的襲擊，啟動一個「危險的漩渦」。（ａｌ）
15/04/2021 11:05
【美伊衝突】伊朗外長扎裡夫警告美國，核談判時間無多
《經濟通通訊社１５日專訊》伊朗外長扎裡夫周三（１４日）再次警告美國，重啟２０１５
年核協議的時間無多，美方除了重返多方協議，解除制裁外別無選擇。他又指上周針對納坦茲濃
縮鈾核設施的襲擊，啟動一個「危險的漩渦」。（ａｌ）
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