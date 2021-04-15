【油市博弈】也門胡塞武裝據報襲沙特多個目標，沙特阿美設施起火

《經濟通通訊社１５日專訊》也門胡塞武裝發言人最新表示，利用無人機和導彈襲擊沙特南

部城市吉贊（Ｊａｚａｎ）多個目標，沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美其中一個的設施起火，

並對沙特愛國者反導彈系統發動襲擊，不過沙特方面尚未證實起火或反導彈系統遭襲。（ａｌ）

