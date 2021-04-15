《經濟通通訊社１５日專訊》也門胡塞武裝發言人最新表示，利用無人機和導彈襲擊沙特南
部城市吉贊（Ｊａｚａｎ）多個目標，沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美其中一個的設施起火，
並對沙特愛國者反導彈系統發動襲擊，不過沙特方面尚未證實起火或反導彈系統遭襲。（ａｌ）
15/04/2021 14:36
【油市博弈】也門胡塞武裝據報襲沙特多個目標，沙特阿美設施起火
《經濟通通訊社１５日專訊》也門胡塞武裝發言人最新表示，利用無人機和導彈襲擊沙特南
部城市吉贊（Ｊａｚａｎ）多個目標，沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美其中一個的設施起火，
並對沙特愛國者反導彈系統發動襲擊，不過沙特方面尚未證實起火或反導彈系統遭襲。（ａｌ）
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