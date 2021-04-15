《台股攻略－馮偉明》電子股尾市發威，台股挑戰萬七成功

《台股攻略》美股昨晚（１４日）收跌，但無礙台股升勢，加權指數今早（１５日）以

１６８５１點低開，隨後資金流入金融及傳產股板塊，加上尾市有買盤進場，刺激指數再創新高

，企穩萬七點之上，最終收１７０７７點，大升２１１點，惟成交金額則縮減至３６０９億元

（新台幣．下同）。

權值股的台積電午後召開線上法說會後重拾升勢，收６１９元，升１﹒１％，創３月４日以

來新高；聯電及聯發科亦分別升０﹒８％及２％；鴻海及日月光投控則分別下跌０﹒４％及

０﹒９％。金融股及傳產股今日表現強勁，帶領大市走高，富邦金大升５﹒１％，收６０元，國

泰金升超過２﹒６％，收４９﹒８０元，而華南金、開發金及新光金亦升超過１％。橡膠板塊的

台橡及建大漲停，華豐終場大升７﹒６％，正新及厚生分別升６﹒３％及４﹒８％，其他包括國

際中橡、南港及申豐亦是市場追捧股份，升１％至４％。ＩＣ設計廠世芯的最大客戶飛騰遭美國

列入實體清單，利淡消息未解除，股價再跌停，收５３４元。成衣代工大廠聚陽受惠於下游客戶

回補庫存需求強勁，加上產能及平均單價（ＡＳＰ）提升，其稅前盈利為８﹒３億元，每股稅前

賺３﹒７元，創單季第二高。中華電信於２０２１年的整體資本支出為４３１億元，其中網路資

本支出為１５９億元，董事長謝繼茂表示，集團的５Ｇ網路建設會再加速，下半年營運開支將會

增加。

台股今日尾市資金湧現創收高，加上台積電的法說會公布出好消息，如明日（１６日）高位

沽壓減少，亦有利大市表現。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

