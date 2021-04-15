《談國論企－黎偉成》中德中歐合作應對世界挑戰

《談國論企》中國國家主席習近平於２０２０年４月７日應約同德國總理默克爾通電話，雙

方異口同聲地齊表合作，特別是抗疫、氣候變化等多個重大問題的合作，充分反映出多邊主義現

今仍然是世界的主流，更間接宣布單邊的美帝國霸權主義站不住腳。中國要尤以科技創新為主的

自強，加上以強大的內需，確保經濟繼續穩中有進發展，是團結包括德國在內的環球各國一切可

以團結的正義力量的重要因素。世界是全人類的，不是美國的。



＊齊抗疫齊合作發展齊堅持多邊主義＊



要指出，兩國元首此番的電話通話，是由默克爾主動提出的，而習近平殷然應約，可見以德

國為主的歐盟一方，對中國的高度重視，和積極主動要求密切聯繫與合作的強烈意願。習近平與

默克爾的對話，重點有：

先談（一）原則性問題。作為主要邀約的一方，默克爾所強調的「歐方在對外關係方面堅持

自主」，正正是默克爾於２月１９日在七國集團Ｇ７舉行線上會議，與法國總統馬克龍同表要桿

衛多邊的世界秩序，而「不會事事跟隨美國步伐」，充分顯示德、法為主的歐盟所堅持的良佳原

則和文明精神，更在相當程度受夠了「混世魔王」特朗普的「美國優先」的超霸權主義毒氣。特

朗普在任４年不僅事事攬炒中國，更霸道地事事欺壓歐盟等盟友，卻又要「盟友」事事跟隨美國

劣策，故拜登之「美國回來了」，甚至要歐盟成為美帝的「反華聯盟」一份子，從默克爾主動邀

請習近平作電話對話便可見美帝失敗矣。

再從習、默的談話，更見中德、中歐有難能可貴的共通點，特別是（二）默克爾表示「世界

當今面臨很多問題和挑戰，更加需要德中、歐中合作應對。歐中加強對話合作，不僅符合雙方利

益，也對世界有利，德方願為此發揮積極作用」，習近平的回應是「中方願同歐方一道努力，協

商辦好下階段一系列重要政治議程，深化和拓展各領域務實合作，在氣候變化等全球治理問題上

加強溝通，共同踐行多邊主義」，重點在要加強（１）對話、溝通，（２）務實合作，以（３）

踐行多邊主義，而默克爾力表「德方願為此發揮積極作用」，可見世界現行的大方向和主流。

更具體的（三）合作建議，惹人注目的是默克爾主動提出的「德方願同中方一道籌備好新一

輪德中政府磋商，盡快恢復人員往來，加強抗疫、氣候變化、生物多樣性等領域交流合作，希望

就疫苗公平分配、互相認證等問題與中方保持溝通」，重點之重為加強抗疫，理由為惡疫受控甚

至有可解之道，才能夠做到尤以社會、經濟重啟為主的各方運作，否則疫不控就其他事情都辦不

了。

惹人注目的，是默克爾更表「希望就疫苗公平分配、互相認證等問題與中方保持溝通」，所

語的重點是疫苗要「公平分配」和「互相認證」，此乃高度的客觀、科學態度，而不是美帝要獨

攬疫苗而又胡言中國要搞甚麼「疫苗外交」，中國基本防控惡疫達效，更以世界大同為原則輸出

疫苗，拜登不願見，美國輸出？！



＊對美帝國霸權主義是重大打擊＊



由是習近平的回應，是「中德務實合作克服新冠肺炎疫情及其他因素干擾，穩中有進」，和

「疫苗是用來防病救人的，中方反對將疫苗政治化或搞「疫苗民族主義」，願同德方在內的國際

社會一道，促進疫苗公平合理分配，支持和幫助廣大發展中國家獲取疫苗，為類共同早日戰勝疫

情作出貢獻」，很平和，很有風度。

能合作抗疫，當然能在（四）控疫的基礎底下加強經貿合作，默克爾力言「德方重視中國「

十四五」規劃，期待將為德中、歐中合作帶來新的重要機遇」，所言甚是。習近平的回應，為「

中國連續５年成為德國全球最大貿易夥伴，體現了中德合作的韌性和潛力。希望雙方本著相互尊

重，互利共贏精神，統籌推進中德各領域合作，這有助於為中歐合作和重振世界經濟增添信心和

動力。中國正在積極構建新發展格局，在依靠自身力量發展的同時堅持對外開放，積極參與國際

分工合作」。我相信中國和德國、歐盟的經濟貿易官員會很快就進行雙邊的會晤、商磋，強化實

際的合作，取得實效。

至於（五）默克爾所表的「德方願為昆明生物多樣性大會取得成功作出貢獻」，習近平的回

應是「中方願同歐方一道努力，協商辦好下階段一系列重要政治議程，深化和拓展各領域務實合

作，在氣候變化等全球治理問題上加強溝通，共同踐行多邊主義」，拜登之「美國回來了」，相

信會緊隨特朗普的「美國優先」同告失敗，美帝現時的緊密跟隨者，如之何？

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

