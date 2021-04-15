【大國博弈】日本排福島核廢水，商務部：評估對食品及農水產威脅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》針對日本政府決定以海洋排放方式處置福

島核電站事故核廢水一事，商務部新聞發言人高峰表示，日本政府不顧國內外質疑和反對，在未

窮盡安全處置手段的情況下，未與周邊國家和國際社會充分協商，單方面作出以排海方式處置福

島核電站核廢水的決定，已經引起國際社會、特別是周邊國家和民眾的高度關注。中方對此嚴重

關切。中方將密切跟蹤事態發展，認真評估可能會對相關食品及農水產品安全和貿易造成的嚴重

威脅，保障中國消費者的安全。

