【反壟斷】商務部回應阿里被罰：電商行業堅持發展與規範並重原則

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》針對近日阿里巴巴（０９９８８）因壟斷

被罰１８２億元人民幣，商務部新聞發言人高峰表示，關於電子商務行業，始終堅持發展與規範

並重的原則。支持企業創新發展、良性競爭，同時也致力於營造公平競爭的市場環境，這有利於

行業整體的可持續性。

他並表示，「十四五」期間，商務部將會同相關部門，對電子商務行業加強規劃引領，完善

制度體系，鼓勵創新公平，推進誠信建設，推動行業平穩、健康、可持續發展。

