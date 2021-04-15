《美元走勢－羅明立》美匯短線仍有壓力，好友可開始部署做多

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９６ １０８﹒８０ １０８﹒９１

歐元╱美元 １﹒１９９０ １﹒１９７０ １﹒１９７８

英鎊╱美元 １﹒３７９５ １﹒３７６５ １﹒３７７８

美元╱瑞郎 ０﹒９２４０ ０﹒９２２４ ０﹒９２２８

美元╱港元 ７﹒７６７０ ７﹒７６４０ ７﹒７６６５

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《美元走勢》美聯儲公布的褐皮書表示當地３月經濟復甦正溫和加速，勞動市場亦有所改善

，對經濟前景更為樂觀。同時企業面臨成本增加的壓力，可能跟供應鏈有關，預期情況會持續多

一段時間，但之後問題應逐步解決，可紓緩成本及價格壓力。聯儲局主席鮑威爾同日發言繼續維

持近期的鴿派言論，表示在通脹持續達到２％，並且就業市場完全復甦之後，美聯儲才會考慮加

息，估計極不可能在２０２２年之前發生。在考慮加息之前，美聯儲可能會逐步縮減債券購買規

模。

澳洲今日（１５日）公布３月份失業率，較２月時回落０﹒２％至５﹒６％，就業人數增加

７﹒０７萬，遠好於預期的３﹒５萬。不過，數據顯示全職就業人數減少２﹒０８萬，全靠兼職

就業人數增加幅度大令數據強勁。昨日（１４日）非美貨幣造好，美匯指數觸及５０天線的

９１﹒５６，短線仍然有壓力，但好友不妨開始部署做多，歐元暫時受阻於１﹒２０關口，空頭

嚴守止損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８００ １﹒１２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

