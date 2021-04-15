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即市新聞

15/04/2021 15:25

《美元走勢－羅明立》美匯短線仍有壓力，好友可開始部署做多

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９６　　　１０８﹒８０　　　１０８﹒９１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９９０　　　１﹒１９７０　　　１﹒１９７８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７９５　　　１﹒３７６５　　　１﹒３７７８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２４０　　　０﹒９２２４　　　０﹒９２２８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７０　　　７﹒７６４０　　　７﹒７６６５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲公布的褐皮書表示當地３月經濟復甦正溫和加速，勞動市場亦有所改善
，對經濟前景更為樂觀。同時企業面臨成本增加的壓力，可能跟供應鏈有關，預期情況會持續多
一段時間，但之後問題應逐步解決，可紓緩成本及價格壓力。聯儲局主席鮑威爾同日發言繼續維
持近期的鴿派言論，表示在通脹持續達到２％，並且就業市場完全復甦之後，美聯儲才會考慮加
息，估計極不可能在２０２２年之前發生。在考慮加息之前，美聯儲可能會逐步縮減債券購買規
模。
　　澳洲今日（１５日）公布３月份失業率，較２月時回落０﹒２％至５﹒６％，就業人數增加
７﹒０７萬，遠好於預期的３﹒５萬。不過，數據顯示全職就業人數減少２﹒０８萬，全靠兼職
就業人數增加幅度大令數據強勁。昨日（１４日）非美貨幣造好，美匯指數觸及５０天線的
９１﹒５６，短線仍然有壓力，但好友不妨開始部署做多，歐元暫時受阻於１﹒２０關口，空頭
嚴守止損。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒１８００　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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