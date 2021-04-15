【地皮截標】港鐵「港島南岸」第６期暫接獲１份標書

《經濟通通訊社１５日專訊》港鐵（０００６６）黃竹坑「港島南岸」第６期發展項目今日

截標。現場所見，截至１１時３５分，暫接獲一份標書，入標發展商為長實（０１１１３）。

該項目位於港鐵黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站。第六期項目處於發展項目的東北面，

其住宅樓面面積上限為４６８００平方米。項目估值介乎８１億至９１億元，每呎樓面地價介乎

約１６０００至１８０００元。（ｓｌ）

