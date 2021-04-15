《經濟通通訊社１５日專訊》港鐵（０００６６）黃竹坑「港島南岸」第６期發展項目今日
截標。現場所見，截至１２時３５分，共接獲２份標書。入標發展商包括長實（０１１１３）。
該項目位於港鐵黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站。第六期項目處於發展項目的東北面，
其住宅樓面面積上限為４６８００平方米。項目估值介乎８１億至９１億元，每呎樓面地價介乎
約１﹒６萬至１﹒８萬元。（ｓｌ）
15/04/2021 12:41
【地皮截標】港鐵「港島南岸」第６期暫接獲２份標書
《經濟通通訊社１５日專訊》港鐵（０００６６）黃竹坑「港島南岸」第６期發展項目今日
截標。現場所見，截至１２時３５分，共接獲２份標書。入標發展商包括長實（０１１１３）。
該項目位於港鐵黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站。第六期項目處於發展項目的東北面，
其住宅樓面面積上限為４６８００平方米。項目估值介乎８１億至９１億元，每呎樓面地價介乎
約１﹒６萬至１﹒８萬元。（ｓｌ）
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