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15/04/2021 13:14

【新冠疫苗】消息指政府將公布疫苗接種擴至３０歲以下

　　《經濟通通訊社１５日專訊》公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始今日下午
３時１５分在政府總部就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。消息指，政府將疫苗接種優先群組擴至
３０歲以下。
　　行政長官林鄭月娥早前曾表示，如果條件許可，樂意將接種群組開放至１６歲以上至３０歲
的人士。（ｂｉ）

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