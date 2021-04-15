【新冠疫苗】消息指政府將公布疫苗接種擴至３０歲以下

《經濟通通訊社１５日專訊》公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始今日下午

３時１５分在政府總部就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。消息指，政府將疫苗接種優先群組擴至

３０歲以下。

行政長官林鄭月娥早前曾表示，如果條件許可，樂意將接種群組開放至１６歲以上至３０歲

的人士。（ｂｉ）

