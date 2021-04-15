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15/04/2021 13:31

【國安立法】陳茂波：金融安全是經濟安全基石，打擊違國安法活動

　　《經濟通通訊社１５日專訊》財政司司長陳茂波在「全民國家安全教育日２０２１」開幕典
禮上表示，經濟安全是國家安全體系的重要組成部分，沒有安全穩定的政治和社會環境，經濟就
發展不起來，安全是經濟發展的前提，經濟發展是安全的保障。

＊香港經濟安全如沒保障，會成國家經濟安全隱患＊

　　陳茂波表示，香港是國家的一員，是國家對外開放連繫國際市場的主要門戶，經濟安全如沒
有保障，就成為國家經濟安全，以至整體安全隱患。確保香港經濟安全，則有助香港保持長期繁
榮穩定。
　　他指出，未來國際上風險和矛盾增加，必須高度警惕，發展經濟亦要鞏固安全，建立抵禦內
外衝擊和威脅的能力，要警惕和應對「黑天鵝」及「灰犀牛」事件。在風險管理方面，他指要評
估預判各種風險，建立風險預警監測體系，將風險隱患解決於萌芽之時，亦要建立危機應對機制
，積極管理訊息發放，引導輿論和社會預期，防範更多風險出現。

＊堅守聯匯制度，打擊違反國安法資金活動＊

　　他又表示，金融安全是經濟安全的基石，要守住不能發生系統性金融風險的底線，並要堅守
聯匯制度，以維護市場信心。香港亦要緩減及阻止境外市場風險傳導至內地市場，全力打擊洗錢
和恐怖分子融資，打擊違反國安法的資金活動。
　　他說，去年港區國安法立法，今年完善選舉制度，落實愛國者治國原則，加上公職人員的宣
誓安排，香港在國家安全上得以健全。（ｂｉ）

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