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即市新聞

15/04/2021 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２８７９９點，升１９點，高水６點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８８０７點，升２７點，高水
１４點，最新報２８７９９點，升１９點，高水６點，合約成交１３７張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報１０９０２點，升９點，低水４點，最新報１０８９８點，
升５點，低水８點，合約成交１３５張。

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