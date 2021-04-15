【夜期時段】即月期指最新報２８７９９點，升１９點，高水６點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８８０７點，升２７點，高水

１４點，最新報２８７９９點，升１９點，高水６點，合約成交１３７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０９０２點，升９點，低水４點，最新報１０８９８點，

升５點，低水８點，合約成交１３５張。

