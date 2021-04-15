《經濟通通訊社１５日專訊》港鐵（０００６６）黃竹坑站港島南岸６期共收到６份標書，
中原測量師行執行董事張競達表示，反應合乎市場預期，標書數目與５期相若。由於近日市況回
暖，樓市氣氛熾熱，加上６期屬黃竹坑站最後一幅地皮，發展商對後市信心十足。
他指，港島南岸６期位置最近港鐵黃竹坑站，位置上較其他期數更具有優勢，加上港島區港
鐵上蓋地皮供應罕有，項目周邊鄰近配套齊全，預期連同補地價每呎樓面地價約１６０００元，
地價約８０﹒６億元，項目落成後以中型單位為主，每呎可賣約３萬元。（ｙｗ）
15/04/2021 17:23
【地皮截標】中原：港島南岸６期入標反應符預期，料估值約８１億
《經濟通通訊社１５日專訊》港鐵（０００６６）黃竹坑站港島南岸６期共收到６份標書，
中原測量師行執行董事張競達表示，反應合乎市場預期，標書數目與５期相若。由於近日市況回
暖，樓市氣氛熾熱，加上６期屬黃竹坑站最後一幅地皮，發展商對後市信心十足。
他指，港島南岸６期位置最近港鐵黃竹坑站，位置上較其他期數更具有優勢，加上港島區港
鐵上蓋地皮供應罕有，項目周邊鄰近配套齊全，預期連同補地價每呎樓面地價約１６０００元，
地價約８０﹒６億元，項目落成後以中型單位為主，每呎可賣約３萬元。（ｙｗ）
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