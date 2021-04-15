《經濟通通訊社１５日專訊》創興銀行（０１１１１）公布，由下星期一（１９日）起，全
線香港分行營業時間為星期一至五上午９時至下午５時，星期六上午９時至下午１時。而九龍灣
分行於星期六休息。（ｓｋ）
15/04/2021 14:37
【新冠肺炎】創興銀行：周一起全線香港分行恢復正常營業時間
《經濟通通訊社１５日專訊》創興銀行（０１１１１）公布，由下星期一（１９日）起，全
線香港分行營業時間為星期一至五上午９時至下午５時，星期六上午９時至下午１時。而九龍灣
分行於星期六休息。（ｓｋ）
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