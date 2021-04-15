【數字人幣】據報數字人幣跨境支付在香港進行測試，中銀香港參與

《經濟通通訊社１５日專訊》內地《環球網》引述香港金管局發言人指，數字人民幣跨境支

付在本港進行的技術測試過程順利。

報道引述金管局發言人稱，有關測試涉及人行指定的中銀香港（０２３８８）與受邀參與測

試的銀行員工（約２００人）以及商戶，測試主要範圍包括有關應用、系統連接和應用場景。

金管局發言人又指，當局正與人行討論下一階段測試計劃，將就進一步擴展及深化數字人民

幣作跨境支付的應用進行技術測試。（ｓｋ）

