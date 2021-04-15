《經濟通通訊社１５日專訊》內地《環球網》引述香港金管局發言人指，數字人民幣跨境支
付在本港進行的技術測試過程順利。
報道引述金管局發言人稱，有關測試涉及人行指定的中銀香港（０２３８８）與受邀參與測
試的銀行員工（約２００人）以及商戶，測試主要範圍包括有關應用、系統連接和應用場景。
金管局發言人又指，當局正與人行討論下一階段測試計劃，將就進一步擴展及深化數字人民
幣作跨境支付的應用進行技術測試。（ｓｋ）
15/04/2021 15:17
【數字人幣】據報數字人幣跨境支付在香港進行測試，中銀香港參與
《經濟通通訊社１５日專訊》內地《環球網》引述香港金管局發言人指，數字人民幣跨境支
付在本港進行的技術測試過程順利。
報道引述金管局發言人稱，有關測試涉及人行指定的中銀香港（０２３８８）與受邀參與測
試的銀行員工（約２００人）以及商戶，測試主要範圍包括有關應用、系統連接和應用場景。
金管局發言人又指，當局正與人行討論下一階段測試計劃，將就進一步擴展及深化數字人民
幣作跨境支付的應用進行技術測試。（ｓｋ）
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