【新冠疫苗】聶德權：復必泰供應及保存等局限，籲最遲８月底打針

《經濟通通訊社１５日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，各社區疫苗接種中心將運作至

９月底，其中科興疫苗儲存期較長，當局之後會透過醫管局門診及參與疫苗計劃的私家醫生繼續

提供疫苗接種。

至於復必泰疫苗，考慮到其供應情況、接種率及疫苗保存的局限，呼籲市民最遲在８月底前

接種首劑復必泰疫苗，９月接種第二劑，又提醒市民每間接種中心名額有限，有意接種的人士應

盡快預約，否則可能出現復必泰疫苗需要報廢，或後期出現一窩蜂接種的情況。（ｈｙ）

