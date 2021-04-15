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15/04/2021 16:24

【新冠疫苗】聶德權：復必泰供應及保存等局限，籲最遲８月底打針

　　《經濟通通訊社１５日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，各社區疫苗接種中心將運作至
９月底，其中科興疫苗儲存期較長，當局之後會透過醫管局門診及參與疫苗計劃的私家醫生繼續
提供疫苗接種。
　　至於復必泰疫苗，考慮到其供應情況、接種率及疫苗保存的局限，呼籲市民最遲在８月底前
接種首劑復必泰疫苗，９月接種第二劑，又提醒市民每間接種中心名額有限，有意接種的人士應
盡快預約，否則可能出現復必泰疫苗需要報廢，或後期出現一窩蜂接種的情況。（ｈｙ）

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