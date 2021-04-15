《真知灼見－溫灼培》英鎊匯價次季將受考驗

《真知灼見》英鎊兌美元於第一季的表現平平無奇。除了於首兩個月表現較突出，於３月份

匯價明顯回落不少，至整季而言英鎊基本上只輕微上升０﹒７％。但考慮到於整個第一季美元表

現強勁，一眾一線外幣均出現下跌，英鎊的表現也算是理想。英鎊第一季有良好表現，筆者認為

主要是受惠於歐盟給予英國一個相當優厚的「脫歐」條款，容許大部分英國貨以免關稅形式繼續

進入歐盟單一市場；這點相信不單是筆者，就是大部分市場分析員也未曾想過。所以於首季，當

市場就有關因素對英鎊作出重新衡量，解釋了英鎊於該季較其他貨幣表現較優的原因。至於英國

接種疫苗較其他國家快，相信對英鎊帶來的支持只屬錦上添花。



踏入次季，英國所要面對的挑戰可謂不少；而首個挑戰將來自５月６日蘇格蘭的議會選舉。

蘇格蘭的分離主意對許多投資者而言，一直被視為是繼英國「脫歐」後，為英國帶來的第二最大

風險所在。本季度有關論調將會受到考驗。蘇格蘭民族黨承諾，如他們能如預期獲多票數重返議

會，將會推「脫英」公投；而有關陰霾會在次季上半段料會一直拖著英鎊匯價走勢。



還有一件事值得注意。英國雖已在１２月底「脫歐」，但到現在歐盟仍未授權予英國金融業

重返歐盟市場。令事情更壞的，是大量以歐元計價的股票和衍生產品交易已從倫敦轉移到阿姆斯

特丹市場。面對這情況，英國上議院最近出了一份報告指，倘若要英國犧牲制定金融規則的自主

權，以贏得全面重返歐盟市場權利，這樣可能對倫敦而言，完全把金融業離開歐盟將更為有利。

看來英國正在為金融業退出歐盟市場做準備。



最後筆者想提出是，在疫情期間，當各國均在半封鎖狀態下，哪國接種疫苗較快，經濟有望

早日康復，哪國貨幣便能被看高一線。但當經濟一旦全面回復正常，屆時哪國能有較大發展空間

，哪國貨幣才有上升能力。英國往後除了要面對其國內本身的分裂，如蘇格蘭及北愛問題等，對

外又面對歐盟在瓜分其金融中心地位。而正因「脫歐」的緣故，英國又開罪了其最大貿易夥伴歐

盟；但另邊廂，為了跟美國在政治上同一陣線，又與中國鬧翻。英國往後有多大發展空間實在令

人質疑。



當英國發展受限制，英鎊往後有多大上升能力亦可想而知。不過，由於筆者同時看淡美元大

方向，當美元整體下跌，料可紓緩英鎊兌美元的下跌壓力，甚至或仍可有小幅上升能力。

不過，如相比歐元，不排除英鎊走勢將較遜色。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

