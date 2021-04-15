《投資特寫－潘恩美》關注負利率環境轉變，勿低估金融股潛力

《投資特寫》「負利率環境不利金融股」之說再現，然而目前的負利率環境與金融海嘯後的

不盡相同，投資者若未能洞察箇中轉變，或會低估金融股潛力，錯失投資優質金融股的機遇。

美國聯儲局持續鴿派，加上歐日等地央行維持負利率政策，意味全球大部分地區實質利率處

於負數的情況將延續一段時間，導致最近環球金融股普遍受壓。

金融股表現相對落後，因市場普遍認為是次疫後經濟復甦周期，與２０１０年後的甚為相似

，如兩者均處於負利率環境。不過，市場似乎忘記了歷史不會簡單地重複上演，現時的負利率環

境，並沒有跟隨２０１０年後的劇本走向，於通脹及利率預期的發展趨勢上尤其明顯。

目前有數據顯示，通脹有望趨升，同時市場對利率預期料將提高。這趨勢與２０１０年後的

復甦周期迥異，皆因當下的負利率環境相較２０１０年後的有三大轉變。

其一，為聯儲局的退市取態，已由２０１０年至２０２０年間的以預測通脹及失業率等經濟

數據走向作前瞻性行動，大幅轉變為目前要待相關數據出現實質改善方謀定而後動。此改變可避

免聯儲局過早收水影響經濟復甦，隨著經濟逐步恢復，實質負利率刺激經濟的效用會變得愈來愈

大。

其二，這次復甦周期的消費者財務健康狀況較金融海嘯前大幅改善；其三，美國樓市不再拖

累經濟，目前強勁的樓市正支持經濟復甦。

此外，美國政府為應對疫情，推出刺激經濟的財政政策規模已逾５萬億美元，遠超金融海嘯

後的８０００億美元；再加上疫苗接種及服務業復工等利好經濟因素，亦令目前的負利率環境與

前不同。

隨著市場逐漸認清負利率環境的轉變，現時擁有充裕資本、估值因股價受壓而變得吸引的金

融股，未來有望再成市場追捧對象。鑑於金融業向來為經濟復甦周期內的受惠行業之一，且不少

金融業務可受益於低或負利率環境，如消費者金融業務，故投資者切勿低估優質金融股的增長潛

力。《富達國際香港分銷業務總監 潘恩美》

