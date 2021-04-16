《缸邊麗評－熊麗萍》嚟緊五一炒Ｄ乜

《缸邊麗評》平台經濟股份面對的政策風險繼續發酵，阿里巴巴（０９９８８）因為反壟斷

而被罰款之後，市場監管總局聯同中央網訊辦、稅務總局隨後亦提出要求平台企業在一個月內全

面自檢自查，逐項徹底整改，同時亦將於本周內發布３４間互聯網平台企業依法合規經營承諾。

當中更點明強迫實施「二選一」問題尤其嚴重，換言之，在港上市的阿里巴巴、美團

（０３６９０）料面對較多問題。筆者估計，直播帶貨、稅務等問題料亦是下一個政策風眼。



＊東航南航同程可留意＊





筆者建議選擇政策風險較低的消費類股份，尤其是內地今年「五一」假期共有五天；按本月

初清明節小黃金周的消費模式來看，旅遊及消費確有返回疫情前的七至八成。根據攜程數據，截

至今天（１６日）早上，五一小黃金周假期國內進出港航班搜索量較去年大升五倍，反映國內遊

的意欲強烈。航空股當中，南方航空（０１０５５）及東方航空（００６７０）股價已調整至合

理水平，可吸納，同程藝龍（００７８０）亦可受惠於小黃金周，集團提供線上平台預訂旅遊景

點門票，機票及酒店等服務，更直接受惠，股價在清明節假期後亦未見調整，現水平估值仍吸引

。貓眼娛樂（０１８９６）、阿里影業（０１０６０）及ＩＭＡＸ中國（０１９７０）可受惠於

假期票房大升，但本港上市的電影相關股份選擇不多，股價上落較大，只可短線部署。餐飲股呷

哺呷哺（００５２０）及九毛九（０９９２２）可博反彈。



＊疫情受控吼領展九置＊



本地零售股亦可選擇性吸納，本地疫情逐步受控，政府計劃以「疫苗氣泡」為基礎，逐步放

寬社交距離，「來港易」措施亦可帶動本港零售消費，零售及收租股可選擇，領展

（００８２３）及九龍倉置業（０１９９７）可考慮。前者以本地民生相關零售租務為主，後者

主要集中在尖沙咀、銅鑼灣等主要商場收益為主，雖然早前不少商戶減租仍會影響今年收益；但

若能重新通關，內地居民來港購物，對其商場業務有較大幫助；但大家須留意通關進度，以決定

作短線或中線部署。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者並沒持有上述股份

