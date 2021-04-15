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即市新聞

15/04/2021 09:05

《投資心得－潘鐵珊》雅生活受惠收購中民，將加速拓展第三方市場

　　《投資心得》香港股票分析師協會副主席潘鐵珊先生指出，雅生活（０３３１９）是以中高
端物業為主的物業管理服務供應商，包括了物業管理服務?非業主增值服務及業主增值服務三條
主要業務線，將整個物業管理價值鏈一體化。截至去年１２月３１日為止的全年業績，集團錄得
營業額達１００﹒３億元人民幣，跟２０１９年同期大增９５﹒５％；而集團股東應佔利潤亦同
比大增４２﹒５％至１７﹒５億元人民幣。

＊年內完成收購中民未來物業服務提升市場拓展能力＊

　　集團自２０１７年開啟市場化進程，擴大業務規模?提高市場覆蓋率及豐富其服務組合。以
綠地物業作為超高層以及商務辦公等非住宅物業的標桿企業，在商寫辦公業態成為超高層管理服
務專家，與雅居樂物業形成互補，有助於集團發展更全面。
　　集團在年內完成收購中民未來物業服務有限公司，令市場拓展能力大幅提升，進一步完善全
國化布局。一方面集團受惠中民未來物業所開發的中高端住宅及商辦項目，另一方面亦能憑藉在
非住宅領域的規模及經驗優勢，加速拓展第三方市場，至今已獲取了多個大型城市地標性項目，
成績理想。

＊現價買入，上望４０元＊

　　除一般住宅管理外，集團亦致力成為中國旅遊地產管理行業的龍頭，在具發展潛力地區的
１８個旅遊地產項目提供管理服務，當中包括廣東、海南、湖南等多個地方。相信集團能利用自
身品牌優勢，繼續尋找市場後續開發能力強的地產商達成合作，增加收入來源。香港股票分析師
協會副主席潘鐵珊先生認為，可考慮於現價買入，上望４０元，跌穿２６元止蝕。
《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》
（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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