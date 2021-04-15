《財金樂道－陳樂怡》港股維持上落市，地產消費偷步揚

《財金樂道》中國３月ＣＰＩ及ＰＰＩ高於預期，通脹憂慮加劇，市場擔心人行收緊貨幣政

策，拖累Ａ股走勢持續疲弱。港股通南向資金尚未見有力流入。雖然阿里巴巴（０９９８８）被

處罰巨額反壟斷罰款後，其監管風險暫時告一段落，但投資者對於其他互聯網平台的憂慮持續。

新舊經濟表現分化，預期港股維持上落格局，支持位在１００天線（２８２１９點）。

美國總統拜登提出２﹒２５萬億美元的基建計劃，需要透過額外的財務收入，以應付相關支

出。其中，拜登建議企業稅率將由２１％調升至２８％。另一方面，美國財長耶倫發表新的公司

稅法；建議對企業於海外稅率，設立最低的需求，以減低美國企業轉至海外避稅。耶倫希望於未

來１０年，將２萬億美元的企業利潤帶回美國稅網。美國國內對加稅意見分歧，據報拜登立場軟

化，或會同意將稅率只調升至２５％，低於原定的２８％。而加稅對於企業盈利的負面影響，乃

是美股潛在風險因素。



＊油價料維持５５－６５美元範圍＊



ＦａｃｔＳｅｔ的數據顯示，標普５００成分股的第一季每股盈利增長率估計２３％。實際

上，由於油價和國債收益率的急劇上升，能源和金融股第一季度的盈利預期，在過去幾個月已明

顯被上調。分析師預計２０２１年所有四個季度的企業盈利均將實現兩位數增長。但是，美股的

估值是未來１２個月盈利的２２倍預期市盈率，已經充分反映增長潛力。投資者目前的焦點，集

中於業績公布後，美股的走勢表現。

油組４月舉行會議，決定於５－７月期間，逐月增加日產量３５－４０萬桶。另一方面，沙

地亦打算將目前自願減產１００萬桶的措施，在未來幾個月取消。再加上伊朗恢復與中歐美的談

判，美國可能會解除對伊朗石油銷售的嚴格限制，衝擊石油市場。布倫特原油從最近的高位每桶

７１美元回落至每桶６０美元附近。然而，如果油價跌幅過大，油組和盟友可能會再次控制其產

量。因此，預計油價將在一段時間內，於５５－６５美元的範圍內上落。



＊中央防風險，Ａ股板塊輪動為主＊



人民銀行近期似乎進一步加強控制風險。人行季度報告表示要防範金融風險，特別是外部因

素帶來的衝擊，對國內股市、債市以及商品價格造成的影響。此外，人行以及銀保監會亦草擬計

劃提高大型銀行的資本要求，額外增加０﹒２５－１﹒５０％。此外，近日傳聞人行將要求內銀

維持今年新增貸款規模於２０２０年的水平。整體而言，由於國內經濟回穩，中央的政策方向偏

重防範風險。

國內Ａ股近日走勢乏力。中央加強對科創板的審查力度，令多家企業撤回上市申請。事實上，中

央憂慮美匯以及美債息率回升的潛在風險，已經率先將貨幣政策回歸正常化，因此不少超高估值

股的股價已有所調整。然而，由於外圍市況短期仍不明朗，預期中央貨幣政策以穩為先。因此，

短期Ａ股難有太多資金湧入，預期暫以板塊輪動為主。



＊新地新世界穩健之選，留意利福＊



香港疫情穩定，港府訂立放寬社交距離措施路線圖，並宣布下月中將免檢疫安排擴大至身處

內地的非港人，只要提供陰性檢測報告，便可透過「來港易」無須１４日強制檢疫來港。市場憧

憬中國旅客加快來港，香港地產、消費股普遍上揚。香港地產股當中，新鴻基地產（０００１６

）及新世界發展（０００１７）可售資源豐富，營運表現優良，投資物業租金收入穩定，為穩健

之選。

另外，個別盈利質素較佳的消費股早前已率先炒起，如內地業務為主要收入來源的周大福（

０１９２９），１－３月同店銷售延續改善勢頭，投資者可待調整買入。經營ＳＯＧＯ的利福國

際（０１２１２）高度依賴旅客，去年盈利受疫情重創，旅客入境限制放寬對其業務料有較大幫

助。利福目前股價走勢落後同業，值得留意。

來港易計劃擴大，亦有利於友邦（０１２９９）香港業務改善。長債息率改善，利好保險股

的投資收益。而且，中國加快開放保險市場，友邦亦在內地增設辦事處，擴大銷售代理團隊，增

長前景正面。

即將迎來五一黃金周假期，旅遊股宜趁調整吸納。中國五一出行預訂數字向好，利好國內旅

遊平台同程藝龍（００７８０）及內地航線佔比較大的南航（０１０５５）。另外，黃金周假期

亦有望成為澳門博彩股的催化劑，據報目前通過攜程平台預訂澳門酒店的訂單量對比２０１９年

同期已經增長翻倍。博彩股當中，金沙（１９２８）中場市場份額最大，最能受惠旅客回流。而

澳博（００８８０）上葡京項目將於今年上半年開幕，有利於未來收入及盈利增長。

《凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＢＮＪ９４

３╱ｄｅｔａｉｌｓ〉。其及╱或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益

