【數據前瞻】內地首季ＧＤＰ明天公布，增速或超２０％破記錄

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》內地一季度經濟數據明日（１６日）出爐

，備受關注的ＧＤＰ數據或迎來雙位數甚至破記錄的大幅增長。彭博首席亞洲經濟學家舒暢和彭

博經濟學家曲天石撰文稱，除了去年同期的低基數效應外，今年一季度受到「就地過年」等政策

提振，生產、投資和外貿增長非常強勁，預計一季度中國ＧＤＰ增速有望達到破記錄的

２０﹒１％。去年第４季度ＧＤＰ增速為６﹒５％。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，一季度的ＧＤＰ增速可以高達１８％，這將

是２０年來最高的一季度ＧＤＰ增速。中行報告則指出，中國經濟總體延續了２０２０年二季度

以來的穩定復蘇態勢，預計一季度ＧＤＰ增長１６﹒７％左右。隨著疫苗接種逐步推開，預計二

季度ＧＤＰ增長８﹒２％左右。

今年的全國兩會上，政府工作報告將今年經濟發展預期目標定為ＧＤＰ增長６％以上。



＊原材料漲價，料３月工業生產增速較首二月放緩＊



雖然３月工業企業採購或因原材料漲價而恢復得較慢，但「就地過年」減少人員回鄉，對生

產有一定積極作用。彭博預計，３月工業生產同比增１６％，增速較首二月的３５﹒１％有所放

緩。彭博又料，首季固定資產投資同比增長２４％。

消費方面，今年１－２月份，社會消費品零售總額同比增３３﹒８％，兩年平均增速為

３﹒２％，消費雖然恢復增長，但明顯弱於工業，並低於疫情之前水平。彭博預計，３月零售額

或同比增２７％。



＊平安證券：汽車、石油等支撐３月社零同比增三成＊



連平預計，３月，隨著季節性因素的消退和生產活動的趨於常態化，工業生產仍將繼續保持

較快增長勢頭。今年新增專項債額度為３﹒６５萬億元（人民幣．下同），１﹒７７萬億元的新

增專項債額度已按程序提前下達各地。預計２０２１年一季度固定資產投資增３０％。

平安證券報告指出，社會消費品零售總額，主要受汽車、石油及製品影響。３月乘聯會口徑

的乘用車日均銷量環比增長７﹒５％；３月國內成品油價格兩次調漲，估算３月的社會消費品零

售總額同比增長３０％。今年首二月社會消費品零售總額同比增３３﹒８％。

